Süper Lig: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ taraftan Juanfran’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas’ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’te kaldı.
15. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç’ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona’dan kornere gitti.
33. dakikada ceza sahası içinde Moubandje topa elle müdahale etti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyon sonrasında penaltıyı işaret etti.
34. dakikada Falcao’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
43. dakikada ceza sahası dışından Babacar’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+2. dakikada Etebo’nun ceza yayı önünde Salih Uçan’a arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mustafa Savranlar xx
Galatasaray: Fatih xx, Linnes xx, Marcao xx, Luyindama xx, Sarracchi xx, Etebo x, Taylan xx, Emre Akbaba xx, Babel xx, Emre Kılınç xx, Falcao xxx
Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Siopis xx, Salih Uçan xx, Babacar xxx, Davidson xx, Bakasetas xx, Barreiro xx
Yedekler: Ufuk, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Ceyhun, Mustafa Pektemek, Hasan Ayaroğlu, Berkan Kutlu, Efekan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Falcao (dk. 34) (Galatasaray), Babacar (dk. 43) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Etebo (dk. 45+2) (Galatasaray)
Sarı kart: Marcao (Galatasaray)