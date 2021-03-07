Süper Lig: Galatasaray: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde DG Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig: Galatasaray: 1 - DG Sivasspor: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde DG Sivasspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru’nun verdiği pasta topu alan Gedson’un şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.

9. dakikada seken topu alan Linnes’in Muslera’ya dönmek isterken verdiği pası alan Gradel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada Babel’in pasında ceza sahası dışında topu alan Falcao’nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

18. dakikada Babel’in sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Onyekuru’nun şutunda top üstten auta çıktı.

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gradel’in sert şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Boyd meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Özgür Ertem xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Donk xx, Marcao xx, Saracchi xx, Taylan xx, Gedson xx, Belhanda xx, Babel xx, Onyekuru, Falcao xxx

Yedekler: Okan, Halil, Etebo, Kerem, Ömer Bayram, Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

DG Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, Robin xx, Camara xx, Uğur xx, Fajr xx, Ziya xx, Gradel xxx, Boyd xxx, Hakan xx, Yatabare xxx

Yedekler: Samassa, Muhammet, Kone, Garcia, Alaaddin, Kerem, Ninga, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gradel (dk. 9), Boyd (dk. 38) (Sivasspor), Falcao (dk. 14) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Gradel, Yatabare (Sivasspor)
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