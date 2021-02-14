Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Marcao’nun uzun gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Kerem’in yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul son anda gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
8. dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Emre Kılınç, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda Ertuğrul topu kornere çeldi.
9. dakikada sol taraftan kazanılan kornerde ceza sahasına gönderilen ortada Mustafa Muhammed kafayı vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda Ertuğrul’dan dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0
26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in sert şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: TT Stadı
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Luyindama xx, Marcao xx, Ömer xxx, Etebo xx, Gedson xx, Emre Kılınç xx, Kerem xxx, Babel xx, Mustafa Muhammed xxx
Yedekler: Fatih, Şener, Taylan, Onyekuru, Belhanda, Donk, Emre Akbaba, Yedlin, Ozornwafor, Bartuğ
Teknik Direktör: Fatih Terim
Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Tosic xx, Brecka xx, Haddadi xx, Bistrovic xx, Aytaç xx, Hajradinovic xx, Koomson xx, Hodzic xx, Thelin xx
Yedekler: Ramazan, Berk, Sadiku, Anıl Koç, Evren, Varga, Mehmet, Furkan, Doğucan, Hasan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Kerem (dk. 9) (Galatasaray)Sarı kart: Thelin (Kasımpaşa)