Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde DG Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Falcao’nun topa yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.
57. dakikada sol taraftan topu alan Onyekuru ceza sahası içine çalımlarla girdi. Attığı çalım sonrasında topu Sivasspor savunmasına kaptıran Onyekuru topu tekrardan kazanarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
61. dakikada Linnes’in sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Babel’in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal oyun alanı çeldi.
66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in attığı çalımda top Uğur’un eline çarptı. Pozisyonun devamında VAR’a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Falcao yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2
81. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Halil’in şutu üstten auta çıktı.
90+7. dakikada ceza sahası dışında topu alan Feghouli’nin sert şutunu kaleci oyun alanı içine çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Özgür Ertem xx
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Donk ? (Luyindama dk. 50 xx), Marcao xx, Saracchi xx, Taylan xx, Gedson xx (Halil dk. 79 xx), Belhanda xx (Kerem dk. 72 xx), Babel xx (Feghouli dk. 72 xx), Onyekuru (Arda Turan dk. 79 xx), Falcao xxx
Yedekler: Okan, Etebo, Ömer Bayram, Yedlin, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Fatih Terim
DG Sivasspor: Ali xxx, Ahmet xx (Alaaddin dk. 83 ?), Robin xx, Camara xx, Uğur xx, Fajr xx, Ziya xx, Gradel xxx, Boyd xxx (Kone dk. 89 ?), Hakan xx, Yatabare xx (Kayode dk. 73 xx)
Yedekler: Samassa, Muhammet, Garcia, Kerem, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Gradel (dk. 9), Boyd (dk. 38) (Sivasspor), Falcao (dk. 14 ve 68 pen.) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Gradel (dk. 90+6) (Sivasspor)Sarı kartlar: Yatabare, Ali Şaşal (Sivasspor), Belhanda, Marcao, Muslera, Halil (Galatasaray)