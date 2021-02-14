Süper Lig: Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Hajradinovic’in sol taraftan ortasında Muslera ile birlikte topa yükselen Thelin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
70. dakikada Emre Kılınç’ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Luyindama’nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
81. dakikada ceza sahasında topla buluşan Varga’nın yaptığı yerden vuruşta top kaleci Muslera’da kaldı.
86. dakikada Luyindama’nın attığı uzun topta ceza sahası içinde topu alan Onyekuru, kaleci Ertuğrul’un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.
89. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Muhammed, Ertuğrul’un sağına yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-1
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Serkan Ok xx, Mustafa Sönmez xx
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx (Belhanda dk. 82 ?), Luyindama xx, Marcao xx, Ömer xxx, Etebo xx, Gedson xx (Emre Akbaba dk. 71 xx), Emre Kılınç xx (Onyeku dk. 71 xx), Kerem xxx (Yedlin dk. 77 xx), Babel xx (Donk dk. 72 xx), Mustafa Muhammed xxx
Yedekler: Fatih, Şener, Taylan, Ozornwafor, Bartuğ
Teknik Direktör: Fatih Terim
Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Tosic xx, Brecka xx, Haddadi xx, Bistrovic xx, Aytaç xx, Hajradinovic xxx, Koomson xx (Varga dk. 46 xx), Hodzic xx, Thelin xxx
Yedekler: Ramazan, Berk, Sadiku, Anıl Koç, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan, Hasan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Kerem (dk. 9), Mustafa Muhammed (dk. 89 pen.) (Galatasaray), Thelin (dk. 51) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Thelin, Hajradinovic, Varga, Tosic (Kasımpaşa)