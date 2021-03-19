Süper Lig: Galatasaray: 3 - Çaykur Rizespor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Müsabaka Karadeniz ekibinin 4-3’lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ taraftan Boldrin’in ceza sahası içine ortasında Selim’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
52. dakikada Baiano’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Samudio’nun kafa vuruşunda top Yedlin’in eline çarptı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada Skoda’nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 2-3
60. dakikada Onyekuru’nun verdiği pasta ceza sahası dışında topu alan Kerem’in şutu kaleci Gökhan’da kaldı.
74. dakikada Feghouli’nin ara pasında topu alan Onyekuru’nun ceza sahası içine topla girdi. Meriah, yaptığı vuruşta topu kendi kalesine gönderdi. 3-3
90+3. dakikada sağ tarafta topu alan Moroziuk’un ceza sahası içinde Boldrin’e topu bıraktı. Boldrin aldığı topu Michalak’a verdi. Michalak, sol tarafta yer alan Fernando’ya pasını aktardı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-4
90+11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in sert şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Olguncan xx, Ali Saygın Ögel xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xxx, Luyindama x, Marcao x, Saracchi xx, Etebo xx, Gedson Fernandes xx (Feghouli dk. 71 xx), Emre Akbaba xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 57 xx), Emre Kılınç xx (Onyekuru dk. 57 xx), Falcao xx (Babel dk. 88 ?), Mostafa Mohamed xx (Arda Turan dk. 71 xx)
Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx (Tarık Çetin dk. 71 xx), Moroziuk xx, Selim Ay xx (Meriah dk. 61 xx), Talbi xx, İsmail Köybaşı xx, Baiano xx (Fernando dk. 89 xxx), Djokovic xx, Boldrin xxx, Sabo xx, Samudio xxx (Abdullah Durak dk. 88 ?), Skoda xx (Michalak dk. 61 xx)
Yedekler: Tunay Torun, Söderlund, Emir Dilaver, Fernando, Melnjak, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Samudio (dk. 2), Boldrin (dk. 41), Skoda (dk. 54 pen.), Fernando (dk. 90+3) (Çaykur Rizespor), Yedlin (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 31), Meriah (dk. 71 k.k.) (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Yedlin (dk. 79) (Galatasaray)Sarı kartlar: Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Luyindama, Fatih Terim, Marcao (Galatasaray)