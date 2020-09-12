Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gaziantep Futbol Kulübü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Güray’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Andre’nin sert şutunda meşin yuvarlak ağalara gitti. 3-1
61. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında dar açıdan Falcao’nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay’dan döndü. Dönen top ile penaltı noktasında buluşan Arda’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
63. dakikada Elabdellaoui’nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Falcao, altıpas içinde yakın mesafeden gelişine kafa vuruşu yaptı. Kaleci Günay meşin yuvarlağı son anda köşeden çeldi.
78. dakikada ceza yayı üzerinden Andre’nin sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
90+2. dakikada Belhanda’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İbrahim Bozbey xx, İlker Takpak xx
Galatasaray: Fatih xx, Elabdellaoui xxx, Luyindama xx (Donk dk. 66 x), Marcao xx, Sarrachi xx, Taylan xxx, Belhanda xxx, Emre Kılınç xxx (Jimmy Durmaz dk. 80 ?), Arda xx (Babel dk. 66 x), Feghouli xxx (Ömer dk. 66 x), Falcao xxx (Diagne dk. 87 ?)
Yedekler: Okan, Şener, Linnes, Emin, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gaziantep Futbol Kulübü: Günay xx, Oğuz xx, Djilobodji x, Kana-bıyık x, Morais x, Kubilay x (Jefferson dk. 46 x), Sousa x (Furkan dk. 55 x), Kenan x (Enver Cenk dk. 46 x), Güray x (Kozulj dk. 65 x), Maxim xx (Muhammet Demir dk. 70 x), Andre xx
Yedekler: Çağlar Şahin, Mustafa, Ulaş, Olkowski, Tetteh
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Falcao (dk. 8 pen. ve 40), Emre Kılınç (dk. 28) (Galatasaray), Andre (dk. 53) (Gaziantep Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Morais, Jefferson (Gaziantep Futbol Kulübü) Luyindama, Belhanda (Galatasaray)