Süper Lig: Galatasaray: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil’in şutunu kaleci Okan oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Soner’in şutu üstten auta çıktı.
63. dakikada orta sahadan Taylan’ın attığı uzun topla ceza sahası içinde buluşan Feghouli’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
86. dakikada sağ taraftan Halil’in açtığı ortada ceza sahası içinde Cherif’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
88. dakikada Oğulcan’ın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emre Akbaba’nın çaprazdan vuruşunda kaleci Megyeri, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Stat: Türk Telekom
Galatasaray: Okan Kocuk xx, Omar Elabdellaoui xxx, Luyindama xx, Donk xx, Saracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xxx (Bartuğ Elmaz dk. 90+3 ?), Belhanda xx (Emin Bayram dk. 90+3 ?), Feghouli xx (Emre Akbaba dk. 83 ?), Arda Turan xxx (Ömer dk. 82 ?), Diagne xx (Oğulcan dk. 67 xx)
Yedekler: Kerem, Şener, Linnes, Sekidika, Ali
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Göztepe: Megyeri xx, Gassama xx, Atınç xx, Marko xx (Burak dk. 83 ?), Berkan xx, Yalçın xx (Mossoro dk. 67 xx), Obinna xx, Soner xxx, Halil xx, Tripic xx (Napoleoni dk. 46 xx), Cherif xx
Yedekler: Arda, Tarouco, Tibet, Yılmaz, Tolga, Burekovic, Efe
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Emre Kılınç (dk. 4), Arda (dk. 12), Feghouli (dk. 63) (Galatasaray), Soner (dk. 14) (Göztepe)Sarı kartlar: Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Obinna (Göztepe)