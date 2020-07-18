Süper Lig: Galatasaray: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içinde Atınç’ın Feghouli’ye yaptığı müdahaleyi hakem Koray Gençerler penaltı olarak değerlendirdi.
49. dakikada Adem’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi. hakem Koray Gençerler, penaltı atışında kaleci Beto’nun ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle VAR’ın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattırdı.
50. dakikada Belhanda’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Seri’nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Ceza yayı önünde topu önünde bulan Sarrachi’nin sektirmeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
66. dakikada sağ taraftan Tripic ortayı yaptı. Arka direkte Castro indirdi. Kale önünde Soner’in pasıyla topla buluşan Napoleoni’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Koray Gençerler, gol pozisyonu öncesinde yerde kalan Sarrachi’ye faul yapıldığı gerekçesiyle VAR’ın uyarısıyla tekrar inceleyerek golü iptal etti.
77. dakikada sağ taraftan Murat Paluli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Napoleoni’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
81. dakikada Emre’nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta direk kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+4. dakikada Halil’in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Samet Çiçek xx
Galatasaray: Okan xx, Mariano xx (Linnes dk. 89 ?), Donk xx, Marcao xx, Sarrachi xxx, Belhanda xx, Seri xx, Feghouli xx (Taylan dk. 89 ?), Ömer xx (Jimmy Durmaz dk. 89 ?), Emre Akbaba xxx (Yunus Akgün 90+5 x), Adem xx (Ahmet 90+3 ?)
Yedekler: Berk Balaban, Şener, Selçuk, Sekidika, Emin Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Alpaslan x (Borges dk. 85 ?), Atınç x, Berkan x, Poko xx (Castro dk. 62 x), Soner xx, Tripic xx, Halil xx, Mossoro xx (Kerem Kesgin dk. 76 x), Napoleoni xx
Yedekler: Eren Bilen, Titi, Ege Özkayımoğlu, Gassama, Wallace Reis, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Sarrachi (dk. 60), Emre (dk. 81), Yunus Akgün (90+7) (Galatasaray), Napoleoni (dk. 77) (Göztepe)
Sarı kartlar: Marcao, Donk (Galatasaray) Atınç, Beto (Göztepe)