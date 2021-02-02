Süper Lig: Galatasaray: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 3-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mustafa Muhammed’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
57. dakikada Mahmut’un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldbrandsen’in ceza sahası içine sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
64. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı kornerde kale önünde Donk’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
74. dakikada Linnes’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Belhanda topla buluştu. Sağ çaprazdan Belhanda’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
90+2. dakikada ceza sahası içinde Emin Sarıkaya’nın Onyekuru’ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.
90+3. dakikada Mustafa Muhammed’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Stat: T.T
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Olguncan xx
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Marcao xx, Donk xx, Sarrachi xx, Etebo xx (Mustafa Muhammed dk. 46 xxx), Taylan xx, Emre Kılınç xx (Halil dk. 90+1 ?), Onyekuru xxx (Ömer dk. 90+2 ?), Arda xx (Belhanda dk. 46 x), Babel xx (Kerem dk. 84 ?)
Yedekler: Okan, Emre Akbaba, Luyindama, Ozornwafor, Bartuğ
Teknik Direktör: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Mert x, Ömer Ali xx (Emin dk. 85 ?), Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx, Azubuike xx(Ndayishimiye dk. 88 ?), Mahmut xx (Tolga dk. 69 x), Deniz xx, Crivelli xx, Guiliano xx (Ba dk. 68 x), Guldbrandsen xx (Fernandes dk. 69 x)
Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Onyekuru (dk. 45), Donk (dk. 64), Mustafa Muhammed (dk. 90+3 pen.) (Galatasaray)Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray) Crivelli, Deniz (Medipol Başakşehir)