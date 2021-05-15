Süper Lig: Galatasaray: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Galatasaray, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil’in şutunda top ağlara gitti. 1-1
58. dakikada sağ taraftan Gedson’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Babel’in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada sağ tarafta topu alan Şener’in yerden ceza sahası içine verdiği pasta arka direkte topu alan Babel’in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-1
62. dakikada ceza sahası dışında topu alan Gedson’un içeriye girerek yaptığı vuruşu kaleci Ertaç kornere çeldi.
84. dakikada sol tarafta topla buluşan Tetteh’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada sağ taraftan Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Babel’in kafa vuruşunu kaleci Ertaç oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Kerem’in ortasında ceza sahası içinde Mustafa Muhammed’in kafa vuruşunu kaleci Ertaç kornere çıkardı.
90+3. dakikada savunmadan atılan topla Yeni Malatyaspor savunmasından seken topu ceza sahası içinde alan Oğulcan’ın vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Muslera xx, DeAndre Yedlin xx (Şener Özbayraklı dk. 46 xx), Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi xx (Ömer Bayram dk. 74 xx), Taylan Antalyalı x (Oğulcan Çağlayan dk. 76 xxx), Gedson Fernandes xx, Emre Akbaba xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 xxx), Ryan Babel xxx, Arda Turan xx (Mustafa Muhammed dk. 46 xx), Halil Dervişoğlu xx
Yedekler: Okan Kocuk, Etebo, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Wallace xx, Hadebe xx, Hafez xx, Chebake xx, Zeki xx, Mallan xx (Acquah dk. 67 xx), Fofana xx (Mustafa Eskihellaç dk. 74 xx), Tetteh xx (Ahmed Ildiz dk. 90+2 ?), Adem xx (Kubilay dk. 67 xx)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Doğukan, Umut Bulut, Malle, Nzdizeye, Bülent
Teknik Direktör: İrfan BuzGoller: Adem (dk. 39) (Yeni Malatyaspor), Halil Dervişoğlu (dk. 53), Babel (dk. 60), Oğulcan (dk. 90+3) (Galatasaray)