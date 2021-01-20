Süper Lig: Galatasaray: 6 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor’u ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 6-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig: Galatasaray: 6 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor’u ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 6-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ tarafta topla buluşan Rodallega’nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Tusha’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

53. dakikada Emre Akbaba’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Pantilimon topu tek hamlede kontrol etti.

59. dakikada Belhanda’nın savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon kornere çeldi.

60. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içine topla buluşan Saracchi’nin şutunda kaleci Pantilimon’dan dönen top Muhammed’e çarpan top ağlara gitti. 4-1

64. dakikada sağ tarafta topla buluşan Linnes’in verdiği pasta topu alan Belhanda’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1

70. dakikada ceza sahasının arkasına sarkan Babel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Babel’in yaptığı aşırtma vuruşta top üstten auta çıktı.

80. dakikada topla buluşan Emre Akbaba’nın şutunu kaleci Pantilimon oyun alanı içine çeldi. BU noktada topla buluşan Ömer’in şutu yine kaleci Pantilimon’da kaldı.

90+2. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içine giren Sekidika’nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 6-1

Stat: TT Stadı

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Abdullah Bora Özkara xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Marcao xx, Donk xxx, Saracchi xxx, Taylan xx (Ömer Bayram dk. 69 xx), Emre Akbaba xxx (Sekidika dk. 84 xx), Feghouli xx (Kerem dk. 77 xx), Arda Turan xx (Etebo dk. 69 xx), Belhanda xxx (Emre Kılınç dk. 84 ?), Babel xx

Yedekler: Okan, Fatih, Luyindama, Ozornwafor, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Pantilimon x, Lopes x, Leismann x, Muhammet x, Bergdich x (Sakıb dk. 62 x), Murawski x, Sacko x (Tusha dk. 46 xx), Dossevi x (Ahmad dk. 62 x), Recep Niyaz x, Sagal x, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Varela, Mert, Özer, Emirhan, Alihan, Muhammed

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Emre Akbaba (dk. 8), Feghouli (dk. 17), Donk (dk. 45+1), Muhammed (dk. 60 k.k.), Belhanda (dk. 64), Sekidika (dk. 90+2) (Galatasaray), Tusha (dk. 48) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Taylan (Galatasaray), Rodallega (Denizlispor)

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 21:12
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