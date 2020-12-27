Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
IHAAW135738-SPO/27-12-2020 - Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) (Fotoğraflı) Said Vakkas Yağcı Gaziantep (İHA) - Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 25 dakikalık bölümü 1-1’lik beraberlikle geçildi. (BA-S)27.12.2020 14:01:04 TSINNNN
IHAAW135738-SPO/27-12-2020 - Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) (Fotoğraflı) Said Vakkas Yağcı Gaziantep (İHA) - Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 25 dakikalık bölümü 1-1’lik beraberlikle geçildi. (BA-S) 27.12.2020 14:01:04 TSI NNNN
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