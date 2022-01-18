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Süper Lig hakeminin kovid testi pozitif

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir Süper Lig hakeminin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig hakeminin kovid testi pozitif
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir Süper Lig hakeminin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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TFF Sağlık Kurulu, bir Süper Lig hakeminin korona virüs testinin pozitif çıktığını ve karantina sürecinin başladığını açıkladı. TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” denildi.

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