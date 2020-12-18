Süper Lig: Karagümrük: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13. haftasının açılış karşılaşmasında Karagümrük, Galatasaray’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada kazanılan serbest vuruşta Balkovec’in ceza sahası içine yaptığı ortada Linnes topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak Biglia’nın önünde kaldı. Arjantinli oyuncunun Biglia’nın sert şutunda Okan topu kornere tokatladı.

13. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içine yapılan ortada Koray’ın vuruşu filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ndao düzeltip direkt kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Serkan Ok xx, Murat Ergin Gözütok xx

Karagümrük: Viviano xx, Ramazan xx, Fatih Kuruçuk xx, Enzo Roco xx, Alparslan xx, Biglia xx, Koray xx, Ndao xx, Aatif xx, Balkovec xx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara

Teknik Direktör: Şenol Can

Galatasaray: Okan xx, Linnes xx, Donk xx, Marcao xx, Saracchi xx, Taylan xx, Feghouli xx, Emre Kılınç xx, Oğulcan xx, Emre Akbaba xx, Diagne xx

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Belhanda, Etebo, Ömer Bayram, Luyindama, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kart: Donk (Galatasaray)