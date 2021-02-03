Süper Lig: Karagümrük: 2 - Gaziantep FK: 0 (Mac sonucu)

Süper Lig’in 23. haftasında Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Gaziantep FK’yı konuk etti. Karagümrük ikinci yarıda Ndao ve Borini’nin ayağından bulduğu gollerle maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balkovec’in arka direğe ortasında savunmaya da çarpan top yükseklik kazandı. Bu noktada boş pozisyonda kalan Ndao’nun vuruşunda top filelere gitti. 1-0
63. dakikada sağ kanattan bindiren Ndao ceza sahası içine kesti. Bu noktadaki Bertolacci’nin şutunda kaleci Günay gole izin vermezken dönen topa Ademi dokundu ancak top az farkla auta çıktı.
64. dakikada sağ kanatta topla buluşan Koray ceza sahası içine girip ortasını yaptı. Ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Borini klas bir vuruşla topu uzak köşeye gönderdi. 2-0
76. dakikada Kemal Ademi’nin pasında sağ kanattan bindiren Ndao ceza sahası içinde Bertolacci’ye ortaladı. Müsait pozisyondaki bu futbolcu topu ıska geçti.
80. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rachid’in uzaktan şutunda kaleci Aykut, köşeye giden topu son anda uzanarak kornere tokatladı.
83. dakikada orta sahadan atılan pasta savunmanın arkasına sarkan Kenan Özer ceza sahasına girdi. Roco’yu geçen bu futbolcunun şutunda kaleci Aykut iyi bir refleksle topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Vato’nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Jimmy Durmaz düzeltip vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay gole geçit vermedi.
90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer geçti. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda kaleci Aykut uzanarak köşeye giden topa sahip oldu.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Çimen xx
Karagümrük: Aykut xx, Koray xxx, Roco xxx, Campi xxx, Balkovec xxx, Biglia xxx, Ndao xxx (Emre Çolak dk. 78 x), Bertolacci xxx (Vato dk. 87 ?), Castro xx (Jimmy Durmaz dk. 57 xxx), Borini xxx (Salibur dk. 87 ?), Kemal Ademi xx (Sobiech dk. 77 x)
Yedekler: Yavuz Aygün, Alparslan Erdem, Mevlüt Erdinç, Fatih Kuruçuk, Serhat Ahmetoğlu
Teknik Direktör: Şenol Can
Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Djilobodji x, Alin Tosca x, Oğuz Ceylan xx (Bilal Başaçıkoğlu dk. 72 xx), Jefferson Nogueira xx (Riberio dk. 65 x), Osama Rachid xx (Andre Souza dk. 84 ?), Güray Vural x (Juniors Morais dk. 84 ?), Mirallas x, Alexandru x, Dicko x (Kenan Özer dk. 46 x)
Yedekler: Mustafa Burak, Ulaş Zengin, Ertuğrul Ersoy, Zvonimir Kozulj, Mirza Cihan
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Goller: Ndao (dk. 58), Borini (dk. 64) (Karagümrük)Sarı kartlar: Biglia, Bertolacci (Karagümrük), Mirallas, Djilobodji (Gaziantep FK)