Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - A. Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammed Mert ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Boupendza’nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

11. dakikada kendi ceza sahasında topla buluşan Bilong, Hajradinovic’in baskısı sonrasında topu kaptırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Thelin’in vuruşunda top filelere gitti ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi.

12. dakikada Hatayspor savunması yine hata yaptı. Topla buluşan Rayane Aabid, meşin yuvarlağı Thelin’e kaptırdı. Bu futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza, 2 rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ertuğrul’dan dönen top Rayane Aabid’e çarpıp auta çıktı.

31. dakikada kaleyi karşıdan gören noktada kazanıla serbest vuruşu Bistrovic kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Munir son anda topu kornere tokatladı.

32. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Hodzic’in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kontrol etti.

41. dakikada sağ kanatta topla buluşan Akintola rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden pasında topla buluşan Katranis’in yerden şutunda Bistrovic son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

44. dakikada Rayane Aabid’in ara pasında topla buluşan Boupendza rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Kaleci Ertuğrul’dan dönen top Akintola’da kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yine Ertuğrul’dan sekerken, boş pozisyonda topu önünde bulan Boupendza takımını öne geçirdi. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadirgjonaj x, Brecka xx, Tosic xx, Haddadi xx, Bistrovic xx, Aytaç x, Hodzic x, Hajradinovic x, Yusuf Erdoğan x, Thelin xx

Yedekler: Ramazan, Berk Çetin, Anıl Koç, Koomson, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Furkan Kürekçi, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hatayspor: Munir xxx, Popov xxx, Bilong x, Sackey x, Katranis xx, Muhammed Mert xxx, Rayane Aabid xxx, Traore xx, Akintola xxx, Boupendza xxx, Diouf xxx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Selim, Kone, Mesut, Abdurrahman, Kamara, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Boupendza (dk. 44) (Hatayspor)

Sarı kart: Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)