Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Thiam’ın pas hatasında topu kapan Rodriguez, ceza alanı içine koşu yapan Ozan’ı düşündü. Ancak kaleci Ramazan doğru zamanlama yaparak araya girdi ve topun sahibi oldu.

22. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Muriqi’nin sol ayağıyla bekletmeden çektiği şut, yandan auta çıktı.

28. dakikada ceza alanına sarkan Hasan Ali’nin sert şutu kaleci Ramazan’dan döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Hasan Ali bu kez pasını Deniz’e çıkardı. Deniz’in sert şutu ise üstten auta çıktı.

30. dakikada Tolga Ciğerci’nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Türüç’ün şutunu, kaleci Ramazan çeldi.

33. dakikada Hadergjonaj’in sağ kanattan açığı ortaya Hajradinovic kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Altay, topu kornere çeldi.

36. dakikada, sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında Rodriguez’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ozan’ın şutu, direkten oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Haddadi’nin pasıyla ceza alanı içinde buluşan Aytaç, önce topu düzeltti. Aytaç’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xxx, Sarlija xx, Yassine Meriah xx, Haddadi xx, Aytaç xxx, Tirpan xx, Quaresma xx, Mame Thiam xx, Hajradinovic xx, Koita x

Yedekler: Fatih, Fernandes, Doğucan, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Ndongala, İlhan Depe, Pavelka, Yusuf Erdoğan, Gohou

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Gustavo xx, Falette xx, Hasan Ali xxx, Ozan xxx, Tolga xx, Deniz xxx, Rodrigues xx, Ferdi xx, Muriqi x

Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Gürkan Başkan, Ömer Faruk, Jailson, Mehmet Ekici, Zajc, Tolgay, Mevlüt, Allahyar

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Sarı Kartlar: Meriah, Tirpan (Kasımpaşa)