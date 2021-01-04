Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Valencia’nın ara pasında son çizgiye inen Pelkas, ortasını içeri çevirdi. Thiam’ın ön direkten çektiği şut yandan auta çıktı.

14. dakikada Mert Hakan sol kanattan ortasını Pelkas, Thiam’a indirdi. Bu futbolcunun düzgün şutunda top filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Hodzic’in pasında Anıl Koç’un yay üzerinden çektiği şutta kaleci Altay gole izin vermedi.

45+1. dakikada Pelkas’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Thiam, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği düzgün şutla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Kemal Yılmaz xx

Kasımpaşa: Ramazan x, Doğucan x, Tirpan x, Brecka x Haddadi x, Hadergjonaj x, Sadiku x, Anıl Koç x, Yusuf Erdoğan x, Alan x, Hodzic x

Yedekler: Erdem, Ertuğrul, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Furkan Külekçi, Berat Kalkan, Yasin Dülger, Hakan Emre

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Tisserand xx, Gustavo xx, Sadık xxx, Ozan xx, Mert Hakan xx, Valencia xxx, Sinan xx, Pelkas xx, Thiam xxx

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Cisse, Samatta, Ferdi, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp Akcan, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Thiam (dk. 14 ve 45+1) (Fenerbahçe)
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