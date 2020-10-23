Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Fode Koita’nın ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
51. dakikada Florent Hadergjonaj’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Haris Hajradinovic’in sağ taraftan son çizgiye inip şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına dışına çıktı.
56. dakikada rakibini geçen Aytaç Kara’nın ceza yayı üzerinden yerden şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
87. dakikada Florent Hadergjonaj’ın sağ kanattan ortasında arka direkte Kevin Varga’nın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Burak Şeker xx, Samet Çavuş xx, Furkan Ürün xx
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Florent Hadergjonaj xx, Tarkan Serbest xx, Loret Sadiku xx, Oussama Haddadi xx, Mickael Tirpan xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xx (Alan dk. 71 x), Armin Hodzic xx (Kevin Varga dk. 85 ?), Haris Hajradinovic xx, Fode Koita xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Enes Sarı, Ahmet Oğuz, Evren Elmalı, Anıl Koç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Lamine Gassama xx (Murat Paluli dk. 46 x), Atınç Nukan xx, Marko Mihojevic, Berkan Emir xx (Dzenan Burekovic dk. 71 x), Yalçın Kayan xx (Kubilay Sönmez dk. 46 x), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Guilherme xx (Cherif Ndiaye dk. 89 ?), Marcio Mossoro xx (Zlatko Tripic dk. 58 x), Brown Ideye xx
Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Andre Poko, Obinna Nwobodo, Efe Binici
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kart: Soner Aydoğdu (Göztepe)