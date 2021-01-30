Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Haddadi’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın şutu üstten auta çıktı.

12. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique’nin ara pasında ceza alanı içinde buluşan Campanharo’nun şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

22. dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem avantajı oynattı ve Lennon’un pasını alan Maglica, ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul ile karşı karlıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Ertuğrul, topu Maglica’dan aldı ve gole izin vermedi.

45+1. dakikada Avramovski’nin son çizgiden çevirdiği topa ceza sahası içinde Maglica vurdu ama çizgi üzerinde Ertuğrul gole izin vermedi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara x, Anıl Koç x, Yusuf Erdoğan xx, Hajradinovic xx, Bistrovic x, Thelin x

Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Gilbert Koomson, Kevin Varga, Hasan Emre Yeşilyurt, Armin Hodzic

Teknik direktör: Fuat Çapa

Kaysersipor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru xx, Uğur Demirok xx, Aziz Eraltay xx, Campanharo xx, Kario Muhar x, Avramovski x, Aaron Lennon xx, Pedro Henrique xx, Maglica x

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Melih Okutan, Ramazan Civelek, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Attamah, İlhan Parlak

Teknik direktör: Dan Petrescu

Sarı kart: Luckassen (Kasımpaşa)