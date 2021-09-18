Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bakasetas’ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cornelius’un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme’nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

34. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Peres’in son çizgiye inerek yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Nwakaeme’nin şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

36. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic’in yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Samet Çiçek xx, Yusuf Bozdoğan xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Donk xx, Brecka xx, Evren Elmalı xx, Tarkan Serbest xx, Sadiku xx, Yusuf Erdoğan xx, Hajradinovic xx, Travnik xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Bruma, Eysseric, Ahmet Engin, Sakıb Aytaç, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ie xx, Hugo xx, Denswill xx, Hamsik xx, Berat xx, Abdulkadir Ömür xx, Cornelius xx, Bakasetas xx, Nwakaeme xx

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Siopis, Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz, Koita, İsmail Köybaşı, Gervinho, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Umut Bozok (Kasımpaşa)

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