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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa, GZT Giresunspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Traore’nin çıkarken kaptırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Jörgensen’in ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Okan kontrol etmek isterken sektirdi. Pozisyonu takip eden Jörgensen, ceza alanında Okan ile Douglas arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanarak aldığı topu sağ çaprazdan boş kaleye gönderdi. 1-0

24. dakikada Diabate’nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir’in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Karabalcık xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Tarkan xx, Mortadha xx, Sadiku xx, Eysseric xx, Yusuf xx, Hajradinovic xx, Varga xx, Jörgensen xx

Yedekler: Erdem, Evren, Brecka, Mehmet Feyzi, Travnik, Doğucan, Yasin, Ahmet, Umut Bozok

Teknik Direktör: Cihat Arslan

GZT Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Douglas xx, Perez xx, Emre xx, Palupessy xx, Diabate xx, Flavio xx, Traore xx, Sergio xx, Balde xx

Yedekler: Onurcan, M.Diarra, Arda, Hayrullah, Sankhare, Erol Can, Sergen, Doukara, Umut Nayir, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Jörgensen (dk. 14) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Mortadha (Kasımpaşa)

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