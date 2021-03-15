Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Amar Rahmanovic’in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
79. dakikada Jesse Sekidika’nın ceza yayından yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
80. dakikada sağ kanattan Drinkwater’ın ortasında arka direkte Tosic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.
90+2. dakikada sol kanattan Bytyqi’nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Artem Kravets’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
90+7. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sağ kanattan ortasında Varga’nın indirdiği topu alan Hajradinovic ceza yayından yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, İlker Takpak xx, Yusuf Bozdoğan xx
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx (Sadiku dk. 70 x), Dusko Tosic xx, Oussama Haddadi xx, Aytaç Kara xx, Bistrovic xx, Daniel Drinkwater xx (Kevin Varga dk. 87 x), Gilbert Koomson xx (Yusuf Erdoğan dk. 74 x), Haris Hajradinovic xx, Thelin xx (Fode Koita dk. 75 x)
Yedekler: Erdem Canpolat, Berk Çetin, Anık Koç, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Konyaspor: Ibrahim Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Guilherme xx, Jevtovic xx (Diomande dk. 61 x), Hadziahmetovic xx, Shengelia xx (Bytyqi dk. 62 xx), Milosevic xx (Amar Rahmanovic dk. 62 x), Jesse Sekidika xx (Faruku Miya dk. 86 ?), Sokol Cikalleshi xx (Artem Kravets dk. 87 xx)
Yedekler: Eray Birniçan, Adil Demirbağ, Oğuz Kaan Güçtekin, İsmail Güven, Musa Çağıran
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Artem Kravets (dk. 90+2) (Konyaspor), Hajradinovic (dk. 90+7) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Rahmanovic, Bistrovic (Konyaspor)