Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi. Dönen topu sağ son çizgide önünde bulan Varga’nın vuruşu yandan auta çıktı.
24. dakikada Brecka savunmadan çıkmak isterken sol tarafta topu Djaniny’e kaptırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
38. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Yusuf Erdoğan’ın yerden içeriye çevirdiği top Berat’ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Yusuf Erdoğan’ın vuruşu filelerle buluştu. 1-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Dusko Tosic xx, Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi xx, Kristijan Bistrovic xx, Danny Drinkwater xx, Loret Sadiku xx, Yusuf Erdoğan xx, Haris Hajradinovic xx, Kevin Varga xx
Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Anıl Koç, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger, Gilbert Koomson, Furkan Külekçi, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Parmak xx, Anastasios Bakasetas xx, Anthony Nwakaeme xx, Caleb Ekuban xx, Jorge Djaniny xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Benik Afobe
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Djaniny (dk. 24) (Trabzonspor), Yusuf Erdoğan (dk. 39 pen.) (Kasımpaşa)Sarı kart: Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa)