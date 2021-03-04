Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, evinde Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatan Ekuban’ın vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere gönderdi.
62. dakikada Bakesetas’ın sağ taraftan kullandığı kornerde kafalardan seken topu arka direkte Djaniny önünde buldu. Bu oyuncudan aldığı pasta Nwakaeme’nin kale ağzındaki vuruşu üst direkten döndü.
69. dakikada Hugo’nun orta saha yakınlarından savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Djaniny’nin ceza sahasına girerek sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.
73. dakikada Berat’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Djaniny’nin kaleciye çarpıp havalanan vuruşunu Tosic çizgi üzerinden çıkardı. Penaltı noktasında dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Bakesetas’ın sol ayak içiyle yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-2
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Dusko Tosic xx (Yasin Dülger dk. 90 ?), Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi xx, Kristijan Bistrovic xx, Danny Drinkwater xx (Gilbert Koomson dk. 69 x), Loret Sadiku xx, Yusuf Erdoğan xxx, Haris Hajradinovic xx (Furkan Külekçi dk. 86 ?), Kevin Varga xx (Anıl Koç dk. 86 ?)
Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Evren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx (Yunus Mallı dk. 62 x), Edgar Ie xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Parmak xx, Anastasios Bakasetas xxx, Anthony Nwakaeme xx (Yusuf Sarı dk. 89 ?), Caleb Ekuban xxx (Benik Afobe dk. 88 ?), Jorge Djaniny xxx (Lewis Baker dk. 83 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Flavio
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Djaniny (dk. 24), Bakesetas (dk. 73) (Trabzonspor), Yusuf Erdoğan (dk. 39 pen.) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Florent Hadergjonaj (Kasımpaşa), Djaniny, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)