Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa, sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza yayı üzerinden Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Hajradinovic’in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Anıl bekletmeden pasını Aytaç Kara’ya aktardı. Aytaç’ın penaltı noktası solunda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
30. dakikada sağ kanattan Yusuf’un ortasında ceza sahası içinde Anıl’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xxx, Bistrovic xx, Yusuf Erdoğan xxx, Hajradinovic xxx, Anıl Koç xx, Thelin xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Sadiku, Koomson, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Armin Hodzic, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa
DG Sivasspor: Samassa x, Goiano x, Appindangoye x, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi xx, Claudemir x, Hakan Arslan xx, Fajr x, Erdoğan Yeşilyurt x, Gradel x, Yatabare xx
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Ahmet Oğuz, Jorge Felix, Ninga, Isaac Cofie, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Hajradinovic (dk. 6), Aytaç Kara (dk. 17) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Hajradinovic (Kasımpaşa), Fajr (Sivasspor)