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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG’İN SON HAFTASINDA KASIMPAŞA, SAHASINDA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI LACİVERT-BEYAZLILARIN 2-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı lacivert-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Hajradinovic’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita’nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Thiam’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Koita’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

39. dakikada Hajradinovic’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Pavelka xx, Aytaç xx, Yusuf xx, Mame Thiam xxx, Hajradinovic xxx, Koita xxx

Yedekler: Muratcan Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Sadiku, Quaresma, Gohou, Jorge Fernandes, Ahmet Hakan Demirli, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Medipol Başakşehir: Volkan x, Caiçara xx, Ponck xx, Mehmet Topal xx, Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Berkay Özcan xx, Visca xx, Elia xx, Aleksic xx, Guldbrandsen xx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Clichy, Epureanu, İrfan Can, Demba Ba, Mahmut, Crivelli, Uğur, Skrtel, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Koita (dk. 9 ve 27)

Sarı kart: Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)

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