Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Atila Turan’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa arka direkte Badji’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Paintsil’in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
85. dakikada Alper Potuk’un kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde önce Hajradinovic’e sonra da Kulusic’e çarpan meşin yuvarlak Badji’nin önünde kaldı. Badji’nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-1
87. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında Thelin topa sahip oldu. Ceza sahası içerisine giren Thelin’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+6. dakikada Thelin’in pasında kaleciyle MKE Ankaragücü yarı sahasında çalımlayan Mehmet Feyzi Yıldırım’ın direk kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Tarkan Serbest xx, Brecka xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Bistrovic xx, Koomson xx, Anıl Koç xxx (Yusuf Erdoğan dk. 64 x), Hajradinovic xx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+2 xxx), Thelin xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Köse, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Pinto xx (Geraldo dk. 46 x), Atakan Çankaya xx (Atila Turan dk. 46 x), Endri Cekici xx (Diousse dk. 89 ?), Lobjanidze xx, Paintsil xx, Alper Potuk xx, Badji xxx
Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Pazdan, Lukasik, Şahverdi Çetin, Ali Kaan Güneren, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Hadergjonaj (dk. 9 pen.), Anıl Koç (dk. 13), Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 90+6) (Kasımpaşa), Badji (dk. 85) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Badji, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Hadergjonaj, Thelin, Sadiku, Bistrovic (Kasımpaşa)Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 22:54