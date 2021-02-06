Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Ademi’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borini’nin kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
18. dakikada Borini’nin Ömer Ali’ye ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi.
20. dakikada Guiliano’nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
23. dakikada Ömer Ali’nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Guldbrandsen’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Aykut’ta kaldı.
28. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ndao’nun yerden ortasında kale önünde Ademi dokunuşunu yaptı. Kaleci Mert meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
45+2. dakikada sol taraftan Hasan Ali’nin ortaya çevirdiği topa kale önünde Crivelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut’ta kaldı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Muhammed xx, Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx, Azubuike xx, Mahmut xx, Ömer Ali xx, Guldbrandsen xx, Guiliano x, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Fernandes, Ba, Ravil, Ponck, Uğur, Ndayishimiye, Emir, Cemali
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Jimmy xx, Ndao xx, Castro xx, Bertolacci xx, Borini xx, Ademi xx
Yedekler: Yavuz, Alpaslan, Sobiech, Mevlüt, Salibur, Fatih, Aksel, Vato, Lens, Emre
Teknik Direktör: Şenol CanSarı kart: Campi (Fatih Karagümrük)