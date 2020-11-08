Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8. haftasında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ayite, pasını Johansson’a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Murat Yıldırım, bekletmeden meşin yuvarlağı Sefa Yılmaz ile buluşturdu. Sefa’nın sol çaprazdan çektiği sert şutta top ağlara gitti. 0-1

19. dakikada Candeias’ın pasında ceza sahası için sağ tarafında topla buluşan Murat Yılıdırım’ın, iki rakibinin arasından yüzünü kaleye dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

23. dakikada sağ kanattan Visca’nın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Aleksic’in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta çıktı.

34. dakikada Gençlerbirliği yarı sahasından atılan uzun topa Epureanu dokunamayınca Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Mert Günok ceza yayı üzerinde kayarak yaptığı müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, Seyfettin Ünal xx

M.Başakşehir: Mert Günok xx, Rafael xx, Alexandru Epureanu xx, Carlos Ponck x, Bolingoli-Mbombo x, Edin Visca xx, Berkay Özcan xx, Danijel Aleksic xx, İrfan Can Kahveci xx, Deniz Türüç xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Mehmet Topal, Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu, Giuliano, Kerim Frei, Mete Demir, Fredrik Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xxx, Diego Angelo xx, Zargo Toure xx, Pierre-Yves Polomat xx, Robert Piris xx, Murat Yıldırım xx, Daniel Candeias xxx, Berat Özdemir xx, Sefa Yılmaz xxx, Floyd Ayite xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Abdullah Şahindere, Dominik Furman, Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Çeçenoğlu, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Mert Nobre

Gol: Sefa Yılmaz (dk. 1) (Gençlerbirliği)