Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Hatayspor: 3 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sol taraftan Mesut’un içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası içi sağ çaprazında Yusuf Abdioğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

21. dakikada Akintola’nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’in kapattığı sağ köşeden ağlara gitti. 0-2

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

34. dakikada sağ çaprazdan Ömer Ali’nin yaptığı ortada ön tarafta Aleksic arkaya indirdi. Arka direkte topla buluşan Demba Ba’nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafı son çizgisinde Akintole arka direğe ortaladı. Takibini sürdüren Boupendza, arka direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Boupendza’nın 38’de kaydettiği gol öncesinde faul tespit etti. VAR’da pozisyonu yeniden izleyen Cüneyt Çakır, golü iptal ederek penaltıya işaret etti.

42. dakikada Boupendza’nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert’in sağından ağlara gitti. 0-3

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Samet Çavuş xx

Medipol Başakşehir: Mert x, Ömer Ali xx, Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal x (Azubuike dk. 19 x), Mahmut xx, Deniz xx, Junior Fernandes xx, Aleksic xx, Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin, Ponck, Crivelli, Uğur, Cemali

Teknik Sorumlu: Nedim Yiğit

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Bilong xx, Yusuf xx, Mesut xx, Aabid xx, Ribeiro xx, Akintole xxx, Boupendza xxx, Traore xxx, Diouf xxx

Yedekler: Akın Alkan, Burakcan Çamoğlu, Katranis, Sackey, Selim, Santos, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diouf (dk. 11), Akintole (dk. 21 pen.), Boupendza (dk. 42 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Akintole (Hatayspor), Deniz (Medipol Başakşehir)