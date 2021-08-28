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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor’u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor’u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Mensah’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane’nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

70. dakikada savunmadan seken top ceza sahası dışına geldi. Burada topu alan Tolga Ciğerci’nin kaleyi cepheden gören bir noktadan gelişine vuruşta meşin yuvarlak kaleci Silviu Lung’ta kaldı.

88. dakikada Aleksic’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Gökhan Barcın xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Caiçara x (Deniz Türüç dk. 69 x), Leo Duarte x, Ravil Tagir x (Tolga Ciğerci dk. 46 x), Lucas Lima x, Youssouf Ndayishimiye x, Mahmut Tekdemir x (Ahmed Kutucu dk. 79 x), Berkay Özcan x (Ömer Ali Şahiner dk. 46 x), Edin Visca x, Danijel Aleksic x, Fredrik Gulbrandsen x (Muhammet Demir dk. 46 x)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Carlos Ponck, Peter Zulj, Emre Kaplan, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kayserispor: Silviu Lung xx, Ramazan Civelek xx (Onur Bulut dk. 77 x), Uğur Demirok xx, Dimitrios Kolovetsios xx, Lionel Carole xx, Attamah xx, İbrahim Akdağ xx, Emrah Başsan xx (İlhan Parlak dk. 62 x), Bernard Mensah xx (Cardoso dk. 77 x), Gökhan Sazdağı xx (Mane dk. 46 x), Mame Thiam xxx (Mustafa Pektemek dk. 90+3 ?)

Yedekler: Bilal Bayazıt, Emre Demir, Gavranovic, Yasir Subaşı, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Mame Thiam (dk. 4) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Lucas Lima, Fredrik Gulbrandsen, Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Uğur Demirok (Kayserispor)

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