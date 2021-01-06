Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Novikovas’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan’ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.

7. dakikada sol tarafta Hasan Ali’nin verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Chadli’nin şutunu kaleci Farnolle oyun alanı içine çeldi.

28. dakikada İrfan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

40. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Epureanu’nun önünde kaldı. Epureanu’nun vuruşunu kaleci Farnolle kurtarırken dönen topa Gulbrandsen’in yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çavuş xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Berkay xx, Carlos Ponck xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx, Mahmut xx, İrfan Can xxx, Chadli xx, Visca xx, Deniz Türüç xx, Gulbrandsen xxx

Yedekler: Ahmet, Mehmet, Aleksic, Azubuike, Demba Ba, Giuliano, Ravil, Crivelli, Uğur, Cemali

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Adolphe xx, Hasan xx, Cenk xx, Leo xx, Osman xx, Donald xx, Obertan xx, Emrah xx, Novikovas xxx, Gomes xx

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Kaan, Ömer Şişmanoğlu, Mayega, Gökhan, Mücahit, Özgür, Oltan, Mehmet

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Gulbrandsen (dk. 40) (Başakşehir)
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