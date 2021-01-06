Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor’u ağırladı. Müsabaka Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
71. dakikada Hasan Ali’nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mahmut’un sert şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.
82. dakikada Mahmut’un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic’in şutunda topu kaleci Farnolle kontrol etti.
84. dakikada İrfan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Deniz’in şutu direğin yanından auta çıktı.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Berkay xx, Carlos Ponck xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx, Mahmut xx (Mehmet dk. 88 ?), İrfan Can xx, Chadli x (Aleksic dk. 75 xx), Visca x (Uğur dk. 88 ?), Deniz Türüç xx (Azubuike dk. 88 ?), Gulbrandsen xxx (Crivelli dk. 65 xx)
Yedekler: Ahmet, Demba Ba, Giuliano, Ravil, Cemali
Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu
BB Erzurumspor: Farnolle xx, Adolphe xx (Mücahit dk. 80 ?), Hasan xx, Cenk xx, Leo xx, Osman xx (Oltan dk. 80 ?), Donald xx (Mayega dk. 65 xx), Obertan xx, Emrah xx (Kaan dk. 65 xx), Novikovas xx, Gomes x (Ömer Şişmanoğlu dk. 65 xx)
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Özgür, Mehmet
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gol: Gulbrandsen (dk. 40) (Başakşehir)Sarı kartlar: Osman (BB Erzurumspor), İrfan Can (Başakşehir)