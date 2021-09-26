Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Alper Potuk’un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Boyd’un sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
24. dakikada kale önünde Alper Potuk’un uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Okaka’ya çarparak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte Alberk’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
Stat: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Duarte xx, Youssouf xx, Ravil Tagir xx, Lima xx, Tolga Ciğerci xx, Visca xx, Berkay Özcan xx, Mahmut Tekdemir xx, Deniz Türüç xx, Okaka xxx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Chadli, Guldbrandsen, Ponck, Zulj, Emre Kaplan, Muhammet Can Yazıcı, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Gökhan Gönül xx, Selim Ay xx, Holmen xx, Alberk Koç xx, Yasin Pehlivan xx, Alper Potuk x, Bolaise xx, Boyd xx, Dabo xx, Remy xx
Yedekler: Tarık Çetin, Djokovic, Deniz Hümmet, Pohjanpalo, Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl, Umar, Sabo, Güvenç Usta, Eren Karadağ
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Okaka (dk. 24) (Medipol Başakşehir)