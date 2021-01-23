Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Hasan Ali’nin Michalak’a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk penaltı olarak değerlendirdi.
49. dakikada Samudio’nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert’in kapattığı köşeden ağlara gitti. 0-1
63. dakikada sağ çaprazdan Mehmet Topal’ın ortaladığı topu Demba Ba yakın direğe indirdi. Crivelli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer’de kaldı.
64. dakikada Mehmet Topal’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Abdullah Durak’a çarparak ağlara gitti. 1-1
Stat: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael x (Muhammed Emin dk. 35 x, Azubuike dk. 84 ?), Duarte xx (Mahmut dk. 84 ?), Epureanu xx, Hasan Ali xx (Aleksic dk. 84 ?), Berkay xx, Mehmet Topal xxx, Guldbrandsen xx (Ba dk. 57 x), Deniz xx, İrfan Can xx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali
Teknik Direktör: Okan Buruk
Çaykur Rizespor: Zafer xx, Onur xx (Murat dk. 88 ?), Selim xx, Meriah xx, Melnjak xx, Donsah xx, Abdullah Durak xx (Emir dk. 74 x), Samudio xxx, Sabo xx (Alberk dk. 79 ?), Doğan xx, Michalak xx
Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Chatziisaias, Kemal, Jovanovic
Teknik Sorumlu: Ersin Aka
Goller: Samudio (dk. 49 pen.) (Çaykur Rizespor), Mehmet Topal (dk. 64) (Medipol Başakeşhir)Sarı kartlar: Crivelli, Berkay, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Medipol Başakşehir) Abdullah, Doğan, Ersin Aka (Teknik Sorumlu) (Çaykur Rizespor)