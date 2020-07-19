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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

SÜPER LİG’İN 33. HAFTASINDA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SAHASINDA KAYSERİSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Crivelli’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Elia’nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Kravets, Epureanu’ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Kravets’in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

19. dakikada Ba’nın pasında ceza sahası içi sol tarafında Clichy, topla buluştu. Sol taraftan son çizgiye inen Clichy’nin yerden pasında penaltı noktası yakınlarında Mahmut’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına ve direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

31. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mer’te kaldı.

33. dakikada ceza sahası içinde Sapunaru’nun topa elle müdahalesini hakem Ali Şansalan VAR’da pozisyonu inceleyerek penaltıya hükmetti.

36. dakikada Visca’nın kullandığı penaltı atışında kaleci Lung gole izin vermedi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xxx, Mahmut xxx, İrfan Can xx, Visca xx, Elia xx, Crivelli xx, Ba xx

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur, Berkay, Robinho, Gökhan İnler, Aleksic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rienstra xx, Sapunaru xx, Yasir Subaşı xx, Djedje xx, Campanharo xx, Hasan Hüseyin xx, Henrique xx, Aksel xx, Kravets xx

Yedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Enver Cenk Şahin, Uzodimma, Situm, Furkan Polat

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)

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