Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Chadli’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldrbrandsen’in sağ çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

19. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Rodallega’nın şutunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa kale önünde Bakalorz’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada Visca’nın ara pasında sağ tarafta topla buluşan Guldbrandsen, ceza sahası içerisinde kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

34. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aissati’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdem Bayık xx, İbrahim Bozbey xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Rafael xx, Ponck xx, Skrtel xx, Deniz xx, İrfan Can xx, Mahmut xx, Visca xxx, Chadli xxx, Guldbrandsen xxx, Demba Ba xx

Yedekler: Ahmet Said, Hasan Ali, Epureanu, Berkay, Azubuike, Guiliano, Ravil Tagir, Kerim Frei, Mbombo, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Denizlispor: Pantilimon x, Lopes xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xx, Özer Özdemir xx, Murawski xx, Bakalorz xx, Aissati xx, Sacko xx, Sagal xx, Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk , Muhammet Özkal, Mesanovic, Recep Niyaz, Bergdich, Varela, Alihan Kalkan, Leisman, Muhammed Eren Kalyoncu

Teknik Sorumlu: Kenan Atik

Goller: Guldbrandsen (dk. 11 ve 21) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Lopes (Denizlispor)
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