Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig’in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Deniz Türüç’ün pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Visca’nın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Gökhan’a çarpan meşin yuvarlağı Rizespor savunması uzaklaştırdı.

55. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topa sahip olan Okaka’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

67. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Okaka’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’dan oyun alanına döndü.

75. dakikada sağ taraftan Visca’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Okaka’nın yaptığı yarım vole vuruşu filelerle buluştu. 3-0

Stat: Fatih Terim

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Hakemler: Arda Kardeşler xx, İlker Takpak xx, Yusuf Bozdoğan xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Duarte xx, Youssouf xx, Ravil Tagir xx, Lima xx, Tolga Ciğerci xx (Zulj dk. 80 ?), Visca xxx (Emre Kaplan dk. 90+1 ?), Berkay Özcan xx, Mahmut Tekdemir xx (Ponck dk. 72 x), Deniz Türüç xx (Chadli dk. 72 x), Okaka xxx (Atabey dk. 80 ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Guldbrandsen, Muhammet Can Yazıcı

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Gökhan Gönül xx, Selim Ay xx, Holmen xx, Alberk Koç xx, Yasin Pehlivan xx (Sabo dk. 63 x), Alper Potuk x (Dokovic dk. 85 ?), Bolaise xx (Pohjanpalo dk. 63 x), Boyd xx (Aminu dk. 63 x), Dabo xx, Remy xx

Yedekler: Tarık Çetin, Deniz Hümmet, Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl, Güvenç Usta, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Okaka (dk. 24, 55 ve 75) (Medipol Başakşehir)

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