Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Demba Ba’nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
62. dakikada Sacko’nun pasında sağ tarafta topla buluşan Özer’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
90+1. dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta top kaleci Volkan’dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
90+4. dakikada Skrtel’in ceza sahası içerisinde Mustafa Yumlu’ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler VAR’a danışarak penaltı olarak değerlendirdi.
90+7. dakikada Murawski’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Volkan’ın kapattığı sağ köşeden filelere gitti. 3-3
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdem Bayık xx, İbrahim Bozbey xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Rafael xx(Ravil Tagir dk. 85 ?), Ponck xx, Skrtel xx, Deniz xx, İrfan Can xx (Azubuike dk. 68 x), Mahmut xx (Guiliano dk. 78 x), Visca xxx (Hasan Ali dk. 68 x), Chadli xxx, Guldbrandsen xxx, Demba Ba xxx (Berkay dk. 78 x)
Yedekler: Ahmet Said, Epureanu, Kerim Frei, Mbombo, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Okan Buruk
Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx (Bergdich dk. 46 x), Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xxx, Özer Özdemir xxx, Murawski xxx, Bakalorz xx (Mesanovic dk. 46 x), Aissati xx, Sacko xx (Recep Niyaz dk. 82 ?), Sagal xx, Rodallega xx
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk , Muhammet Özkal, Varela, Alihan Kalkan, Leisman, Muhammed Eren Kalyoncu
Teknik Sorumlu: Kenan Atik
Goller: Guldbrandsen (dk. 11 ve 21), Demba Ba (dk. 60) (Medipol Başakşehir), Özer (dk. 62), Rodallega (dk. 90+1), Murawski (dk. 90+7 pen.) (Denizlispor)Sarı kartlar: Lopes (Denizlispor), Chadli, Skrtel (Medipol Başakşehir)