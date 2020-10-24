Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılatığı Antalyaspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Mbombo’nun plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin’de kaldı.
50. dakikada Visca’nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Deniz Türüç’ün yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanına çarparak auta gitti.
60. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Podolski’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
83. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Demba Ba’nın ortaya gönderdiği topa kale önünde Guiliano’nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Rafael xxx (Berkay Özcan dk. 46 x), Skrtel xx (Ponck dk. 46 x), Epureanu xx, Mbombo xx (Hasan Ali dk. 62 x), Mahmut xx (Guldbrandsen dk. 71 x), İrfan Can xxx, Visca xxx, Deniz Türüç xx (Guiliano dk. 62 xxx), Crivelli xxx, Demba Ba xxx
Yedekler: Volkan, Ravil Tagir, Mehmet Topal, Aleksic, Kerim Frei
Teknik Direktör: Okan Buruk
Antalyaspor: Boffin xx, Mert Yılmaz xx, Ersan xx, Veysel xx (Imeri dk. 76 x), Naldo xx, Kudryashov xx, Nuri xx, Bünyamin xx (Mevlüt Han Ekelik dk. 89 ?), Amilton x, Orgill xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 61 x), Podolski xxx (Jahovic dk. 61 x)
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ali Eren İyican
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Visca (dk. 11 ve 23 pen.), İrfan Can (dk. 26), Crivelli (dk. 35), Guiliano (dk. 83) (Medipol Başakşehir), Podolski (dk. 14) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Amilton (dk. 41) (Antalyaspor)