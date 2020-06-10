TFF’ni resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek" denildi.
Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler ve vefat eden eski milli futbolcu Talat Özkarslı için 12-15 Haziran’da oynanacak Süper Lig maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunacağını açıkladı.
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