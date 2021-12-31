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Süper Lig ve A Klasman Hakemliğine terfi eden hakemler belli oldu

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Merkez Hakem Kurulu’nun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesince Süper Lig ve A Klasman Hakemliğine terfi eden hakemler belirlendi.

Süper Lig ve A Klasman Hakemliğine terfi eden hakemler belli oldu
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Merkez Hakem Kurulu’nun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesince Süper Lig ve A Klasman Hakemliğine terfi eden hakemler belirlendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada; Kadir Sağlam (Ankara), Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul) ve Çağatay Altay (İstanbul) Spor Toto Süper Lig’e terfi eden hakemler oldu.

Spor Toto 1. Lig’e terfi eden hakemlerin ise, Tarık Güldal (Adana), Eren Özyemişcioğlu (Aydın), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Mehmet Türkmen (İstanbul), Ozan Ergün (İstanbul), Can Cengiz (İstanbul), Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Adem Cinek (Ordu), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Yusuf Ziya Gündüz (Sivas) olduğu ifade edildi.

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