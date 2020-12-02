Süper Lig’de 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 4, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

4 Aralık Cuma

19.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi

13.30 Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

16.00 Konyaspor -BB Erzurumspor: Halis Özkahya

19.00 Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Ç. Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi

19.30 Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa
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