Süper Lig’de 11. hafta Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak.
Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın, 30 Ekim Cumartesi, 31 Ekim Pazar ve 1 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesi Karadeniz derbisine sahne olacak ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray evinde Gaziantep FK ile oynarken, Fenerbahçe de Konyaspor’a konuk olacak.
Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
29 Ekim Cuma
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
30 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - ÖK Yeni Malatyaspor
16.00 Altay - DG Sivasspor
16.00 A. Hatayspor - Beşiktaş
19.00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
31 Ekim Pazar
13.30 Y. Kayserispor - Fatih Karagümrük
16.00 A. Alanyaspor - Göztepe
19.00 Galatasaray - Gaziantep FK
1 Kasım Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - FT Antalyaspor
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor