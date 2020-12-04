Süper Lig’de 11. hafta heyecanı

Süper Lig’de 11. hafta perdesi bu akşam oynanacak Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesiyle açılıyor.

Süper Lig’in 11. haftası bu akşam Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında saat 19.30’da Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Başakşehir galibiyetinin ardından Fenerbahçe’yi 4-3’le geçen Beşiktaş zirve yolunda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Çağdaş Atan yönetiminde ligin namağlup tek takımı unvanıyla birlikte lider durumda olan Alanyaspor ise yarın Gençlerbirliği deplasmanında sahne alacak. Kadroda yaşadığı eksiklere rağmen son 5 haftada 4 galibiyet, 1 berberlik alarak 2. sıraya yerleşen Galatasaray yarın İstanbul’da ligin yeni ekiplerinden Hatayspor’u ağırlayacak. Beşiktaş derbisinden beklemediği bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe de pazar günü Denizlispor’a konuk olacak.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor ise ligin kapanış maçında pazartesi günü DG Sivasspor’u ağırlayacak.

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

4 Aralık Cuma

19.30 Beşiktaş - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi

13.30 Göztepe - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Yeni Malatyaspor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

16.00 Konyaspor -BB Erzurumspor: Halis Özkahya

19.00 Galatasaray - Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Ç. Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Antalyaspor - Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Denizlispor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi

19.30 Trabzonspor - Sivasspor: Suat Arslanboğa