Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig’in 11. haftasında yarın, 30 Ekim Cumartesi, 31 Ekim Pazar ve 1 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay - Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 A. Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar
13.30 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi
20.00 GZT Giresunspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler