Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’in 14. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler TFF’nin resmi sitesinden açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri şöyle:

22 Aralık Salı

19.00 A.Hatayspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba

16.00 BB Erzurumspor - Denizlispor: Hüseyin Göçek



Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 11:43

16.00 A.Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Koray Gençerler19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek16.00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Kayserispor - İH Konyaspor: Ali Palabıyık19.00 Ç.Rizespor - FT Antalyaspor: Erkan Özdamar19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Halis Özkahya