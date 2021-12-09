Süper Lig’de 15 haftada 11 teknik adam gönderildi

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 15 haftada, kulüpler 11 teknik dikrektörle yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş’ta yaşanan ayrılıkla birlikte Süper Lig takımlarından 10’u, geride kalan 15 haftada teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu. İlk değişikliği ligin henüz ilk haftasında Kasımpaşa yaparken, 3 haftanın sonunda Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe ve Alanyaspor da teknik direktörleri ile yollarını ayırdı. Sezona Bülent Uygun ile başlayan Rizespor 6’. haftada, sezona Aykut Kocaman ile başlayan Başakşehir 8. haftada, sezona Ersun Yanal ile başlayan Antalyaspor ise yine 8. haftada teknik adam değişikliğine gitti. Son olarak geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, ligde ve Avrupa’da aldığı kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kasımpaşa 2 kez değişikliğe gitti

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa 10 haftada 2 kez teknik direktör değiştirdi. Sezona Şenol Can ile başlayan Kasımpaşa, göreve gelen Cihat Arslan ile de 10. haftada yolları ayırırken, şu anda takımın başında Hakan Kutlu yer alıyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor da İrfan Buz ile 8. haftada yollarını ayırdı.

Geçen sezon şampiyon yapmıştı

30 Ocak 2020’de Beşiktaş’ın başına geçen Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda takımını şampiyon yaparken, yine aynı sezon Türkiye Kupası’nın da sahibi oldu. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, bu sezon direkt katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 6 mağlubiyet ve eksi 16 averajla kötü bir istatistiğe imza attı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Beşiktaş, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, son galibiyetini 25 Ekim 2021’de Galatasaray’a karşı elde etti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında çıktığı 79 resmi maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.